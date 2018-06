Drents Museum is klaar voor tentoonstelling Iran: 'We zien de wortels van de beschaving'

ASSEN - Het Drents Museum in Assen is klaar voor de nieuwe tentoonstelling Iran - Bakermat van de Beschaving. Zondag opent de tentoonstelling met bijna tweehonderd objecten uit een van de oudste culturen van de wereld.

Het gaat met name om goud en aardewerk in bruikleen van het Nationaal Museum van Iran in Teheran. De objecten stammen uit de periode van 10.000 voor Christus tot 1700 na aanvang van onze jaartelling.Het is tijd dat we meer kennis nemen van de cultuur van Iran, vindt directeur Harry Tupan. Hij bezocht het land ter voorbereiding: "Ronddwalend door de museumzalen realiseerde ik mij pas dat in deze regio echt de wortels van de beschaving liggen, of beter gezegd van onze beschaving. Relatief weinig mensen hebben Iran bezocht en wat er in de pers over wordt verteld, gaat meestal over atoomzaken en boycotten", zegt hij. "Maar er leven hele vriendelijke mensen in Iran en de sfeer daar is erg goed.""De neolithische revolutie die ons landbouw en aardewerk heeft gebracht, is daar begonnen. Het bewerken van koper en andere ertsen, vindt daar zijn oorsprong. Pas tweeduizend jaar later maakten onze voorouders in wat nu Nederland is daarmee kennis. Natuurlijk is er in de tentoonstelling veel goud te zien, maar ook aardewerk en sieraden van een oogverblindende schoonheid", aldus Tupan.Topstuk is een gouden drinkbeker uit de periode van Koning Darius. "Het straalt gewoon Perzië uit. Het is echt mijn favoriete object. Het heeft koninklijke allure," zegt conservator Vincent van Vilsteren over het object.Ook is de Bisotun-inscriptie compleet nagebouwd in de tentoonstelling. Deze inscriptie met reliëfs komt uit de 6de eeuw voor Christus en is in een rotswand bij het plaatsje Bisotun uitgehouwen. Koning Darius wilde op deze plek zijn grootsheid laten zien aan de rest van de wereld.Er is ook een delegatie van het National Museum of Iran in Assen. "Dit is een van de mooiste tentoonstellingen die we buiten Iran hebben gerealiseerd," zegt Jebrael Nokandeh, directeur van het National Museum of Iran in Teheran. "Dat hebben we kunnen doen in samenwerking met het Drents Museum. Ik vind het echt prachtig geworden, complimenten!"Wat Nokandeh betreft krijgt de tentoonstelling zeker een vervolg. "We zouden graag wat van Drenthe naar Iran halen. Ik vind de hunebedden bijvoorbeeld erg mooi. Ik wil kijken of we een tentoonstelling kunnen maken over Drenthe in Iran," zegt Nokandeh.Zaterdagavond om 19:30 zendt TV Drenthe de documentaire 'Iran - Bakermat van de Beschaving' uit. Daarin reizen we samen met het Drents Museum naar Iran om te kijken waar de objecten van de tentoonstelling vandaan komen.