'De opvolger van Oerend Hard' ging niet zo hard als gehoopt

MOTORSPORT - Het had in de jaren '70 misschien wel de potentie van een hit. Het nummer Op de T.T. van The Chaps uit 1977 brak echter nooit door en dat heeft volgens een oud-bandlid hoogstwaarschijnlijk te maken met de treinkaping bij De Punt in datzelfde jaar.

De treinkaping staat ver boven een singletje dat je als groep uitbrengt. We hadden er uiteraard begrip voor. Henk Borg

