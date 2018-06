Honderden ideeën in Assen voor een levendiger Koopmansplein

ASSEN - Meer bomen, een fontein, speeltoestellen voor kinderen en de warenmarkt terug op het Koopmansplein. Dat zijn de voornaamste ideeën na een oproep van de gemeente om mee te denken hoe het stadshart sfeervoller kan worden.

In totaal hebben 180 mensen gereageerd op de campagne 'Mijn Koopmansplein' , en samen zijn ze goed voor 599 ideeën. De jongste die reageerde was 8 jaar, de oudste 89.Wethouder Roald Leemrijse is blij dat er zo massaal gereageerd is. "We willen van het Koopmansplein weer een levendig stadshart maken, samen met inwoners. Daarvoor liggen er nu mooie ideeën, waarmee we verder aan de slag gaan."De wethouder kreeg voor de ideeën ook een schoolklas van Het Kompas op bezoek, en van obs Kloosterveen kreeg hij tekeningen. Het Asser Technasium sleutelt ondertussen ook nog aan ideeën voor het plein, maar de campagne voor 'Mijn Koopmansplein' is inmiddels wel beëindigd.Om de kale vlakte meer smoel te geven, zouden sommigen wel een muziekkoepel willen of een motormonument, passend bij Assen als TT-stad. "Maar bij alles wat je doet, moet je ook kijken of het een festivalplein kan blijven, voor grote evenementen. Want natuurlijk moet hier met de TT wel een groot muziekpodium kunnen staan", zegt Leemrijse.Wat hem als wethouder het meest aanspreekt uit alle ideeën, is in elk geval meer groen voor meer gezelligheid en het water terugbrengen op het Koopmansplein. "Er was ooit een fontein. En als je ziet hoe leuk kinderen spelen bij de nieuwe fontein op de Brink, dan is dat voor het Koopmansplein ook heel aardig."Ook een speeltuin ziet Leemrijse wel zitten. "Veel ouders gaven aan: zorg voor een leuke speelplek, zodat ouders even een boodschapje kunnen doen, of er even bij kunnen zitten op een bankje."Ook willen mensen een oplossing voor de rommelige fietsen en de muurtjes rond het plein. Over de terugkeer van de markt op het Koopmansplein, wat al veel vaker onderwerp van discussie is geweest, valt volgens Leemrijse te praten. "Ik snap wel dat mensen daarmee komen, het geeft een stukje reuring. We gaan samen kijken met marktkooplieden, winkeliers en inwoners, wat de beste plek is", zegt Leemrijse.Alle ideeën die voor het Koopmansplein zijn ingediend, wil Leemrijse bespreekbaar maken. "We gaan kijken wat we hier allemaal naartoe kunnen halen." Op 9 juli worden alle binnengekomen ideeën gepresenteerd aan inwoners, politiek, winkeliers en bedrijfsleven. Het duurt dan nog even voordat Assen een levendiger Koopmansplein heeft. "We streven ernaar dat we volgend najaar aan de slag gaan."Hoeveel geld er voor de restyling van het stenen plein klaarligt, kan Leemrijse niet zeggen. "We hebben van de provincie drie miljoen uit het binnenstadsfonds, zelf leggen we er drie miljoen bij en ook de vastgoedsector investeert in de stad. Wat we uiteindelijk nodig hebben om de plannen voor het Koopmansplein te realiseren, hangt af van wat we daar precies gaan doen. En die keuze gaan we de komende maanden maken", besluit Leemrijse