TT Kermis kan er terecht, maar Veemarktplein Assen nog niet klaar

ASSEN - De TT Kermis kan er komende week wel terecht, maar het nieuwe Veemarktplein is nog lang niet klaar. Er zijn meer vervuilde plekken in de bodem gevonden en dat vertraagt het werk flink. Pas aan het eind van dit jaar is het evenementenplein echt klaar.

Volgens Annet Geerts van de gemeente Assen heeft het 'aan alle kanten tegengezeten' bij de reconstructie van het evenementenplein. "Eerst hadden we een zoektocht naar restanten van bommen uit de Tweede Wereldoorlog, die veel meer tijd in beslag nam. Het late winterweer gooide roet in het eten en nu zijn er toch meer vervuilde spots gevonden."De reconstructie van het Veemarktplein is daarom in tweeën geknipt. Het belangrijkste deel, klaarmaken voor de TT Kermis, had nu de eerste prioriteit. Na het vertrek van de kermis wordt het werk hervat. Het laatste deel oude bestrating gaat er dan ook uit, de rest van de vervuilde plekken wordt gesaneerd en vervolgens komt ook daar nieuwe bestrating met parkeerplekken.Aanvankelijk ging de gemeente uit van zeven vervuilde locaties op het Veemarktterrein. Een woordvoerder van Arcadis, dat de saneringswerkzaamheden doet, vertelt dat er nog eens twaalf vervuilde locaties bij zijn gekomen.Rijplaten zijn inmiddels aangelegd over dat deel waar nog vervuilde plekken zitten die Arcadis moet afgraven. Volgens Geerts gaat het bij de vervuiling vooral om olie en zware metalen. "Het is afkomstig van oude industriële bedrijven die hier vroeger zaten. We hebben in elk geval de buurt geïnformeerd over de nieuwe planning." Hoe hoog de kosten zullen zijn van het extra werk op het Veemarktplein, kan de gemeente nog niet zeggen.Wethouder Roald Leemrijse maakt zich geen zorgen over het evenementenplein. "Het liep even anders dan gepland. We hebben wat tegenvallers gevonden in de bodem, maar hebben nu het plein dichtgegooid en er bestrating en rijplaten opgelegd, zodat de TT Kermis gewoon kan doorgaan. Dat is wat nu telt."