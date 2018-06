Zelfmoord Sharleyne onwaarschijnlijk: 'Ze was een vrolijk meisje'

ASSEN/HOOGEVEEN - Het scenario dat de 8-jarige Sharleyne zelfmoord heeft gepleegd door van flat De Arend in Hoogeveen te springen, lijkt uitgesloten.

Zelfdoding bij kinderen van die leeftjd is volgens een deskundige heel zeldzaam. Ook omschrijft iedereen die het meisje heeft gekend haar als vrolijk. "Ik had geen ongelukkig kind thuis", zei moeder Heleen J. vandaag tegen de rechters.Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord op haar 8-jarige dochter. De vrouw ontkent dat.Volgens J. was Sharleyne wel ongelukkig als ze bij haar vader Victor en zijn nieuwe vriendin thuis was, omdat ze 'niet goed met die vrouw door één deur kon'. "Victor zou Sharleyne ook opvangen in ons oude huis in Hoogeveen en niet bij zijn nieuwe vriendin thuis, maar hij hield zich niet aan de afspraken met het Centrum Jeugd en Gezin."Ook het scenario dat Sharleyne slaapwandelend over de reling is geklommen, werd op de tweede zittingsdag in de Asser rechtbank besproken. Eén buurman heeft bij de politie verklaard dat hij het meisje meerdere keren heeft zien slaapwandelen,.J. en andere bekenden van het meisje ontkennen dat ze dat vaker deed. Heleen J.: "Ik heb het haar één keer zien doen toen ik een verjaardagsfeestje gaf." Haar ouders, bij wie Sharleyne vaak logeerde, hebben verklaard dat ze het nooit hebben meegemaakt. "Het verhaal over slaapwandelen is waarschijnlijk een eigen leven gaan leiden", aldus de voorzitter van de rechtbank.Slaapwandelen lijkt ook onwaarschijnlijk. Wel hebben onderzoekers gezegd dat het in theorie mogelijk is dat Sharleyne, die 1.34 meter lang was over de balustrade is geklommen. Die was 1.05 meter hoog.De rechtbank ging ook in het op drankprobleem van Heleen J. Ze gaf toe dat ze gaat drinken als ze problemen heeft. Volgens kennissen werd de anders zo aardige vrouw dan soms agressief.Bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Hoogeveen zijn tussen 2012 en 2015 meerdere meldingen over agressief gedrag van J. binnengekomen. Ze is nooit agressief tegen haar dochter geweest, maar wel tegen ex-partners. "Dat was altijd actie-reactie", reageerde de 38-jarige Hoogeveense. "Als ik word geslagen, sla ik terug."Ze erkende dat ze zelf in de weken voor de dood van Sharleyne de afspraken met het CJG ook niet meer nakwam. "Het verkeerde kind stond daar centraal. Niet het kind van 8, maar dat van 38", zei ze, doelend naar haar ex-vriend Victor.De rechters wilden vandaag ook weten waarom de vrouw, die tegen kennissen van meet af aan heeft verklaard dat ze onschuldig was, bij de politie geen verklaring heeft willen afleggen."Tijdens de eerste verhoren was ik nog te emotioneel en raadde mijn advocaat me aan om te zwijgen. Dat is echt een rustpunt als er tegenover je twee rechercheurs zitten die de poten onder je stoel wegzagen", reageerde J.Na haar tweede arrestatie vorig jaar oktober beriep ze zich op haar zwijgrecht, omdat de rechercheurs de feiten steeds verdraaiden, zei de Hoogeveense. Ook op de tweede zittingsdag werd ze een paar keer emotioneel. "Het is zo lastig uit te leggen waarom ik heb gezwegen, dat begrijp je pas als je zelf in die situatie zit. Je houdt je vast aan de enige rechten die je nog hebt", huilde J.Vanmiddag kwam een bewegingsdeskundige aan het woord. Hij maakte een beeldsimulatie van de val van Sharleyne en haar knuffeltje, dat op bijna drie meter afstand werd gevonden. De deskundige heeft niet kunnen vaststellen of het meisje haar knuffel zelf vast had toen ze viel of dat hij later door een ander achter haar aangegooid is.Een psycholoog en een psychiater, die Heleen J. hebben onderzocht, hebben vastgesteld dat de vrouw een persoonlijkheidstoornis heeft. Ze kan slecht omgaan met problemen en grijpt dan naar de drank. Ook is ze erg afhankelijk van haar ouders.Ze vinden dat J. 'intensief' behandeld moet worden. Daar is de vrouw het mee eens.Morgen komt J.'s ex-vriend Victor Remouchamps aan het woord. Hij mag zijn slachtofferverklaring voorlezen en dient een schadeclaim in.