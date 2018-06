Bike Festival Assen stopt ermee

Deel dit artikel:











(foto: RTV Drenthe)

MOUNTAINBIKEN – Het Bikefestival Assen rond de Baggelhuizerplas houdt na 12 jaar op te bestaan. In het weekend van 8 en 9 september is de laatste editie. Organisatoren Paul Boer en Eddy Reynecke kunnen de werkzaamheden niet meer combineren met hun reguliere werk.

Geschreven door Karin Mulder

“Het is niet met pijn in het hart. Het is goed zo”, zegt Boer. “Het aantal deelnemers op de 24-uurs-wedstrijd loopt ook iets terug. Normaal gesproken zat het evenement nu al vol. Dat is niet zo gek. Om ons heen zijn steeds meer nieuwe extreme evenementen. Als je net 200 kilometer op je mountainbike hebt gefietst, ga je niet nog eens 24 uur achter elkaar mtb'en.”



1.100 deelnemers

De 6-uurs-race was wel meteen weer vol. Ieder jaar waren er rond de 1.000 tot 1.100 deelnemers. “De eerste jaren hadden we steeds een nieuw parcours. De laatste drie jaar hadden we een vast rondje en daarna vond de gemeente dat wij het ook bij dit rondje moesten houden en dus is er nog weinig nieuws mogelijk”, verklaart Boer. “Misschien gaan we nog wel wat nieuws doen. We hebben deze datum op de kalender nou eenmaal. Het is zonde om die kwijt te raken. De toekomst zal het uitwijzen”, besluit Boer.



Sinds 2006

Het idee voor de 24-uurs-race onstond ooit in 2006 in België. Daar deden hoofdorganisatoren Paul Boer en Eddy Reynecke zelf mee aan een dergelijke wedstrijd. In Noord-Nederland bleek het een gat in de markt. Er deden renners uit binnen- en buitenland mee.