TT-megaprijs: Rijd jij straks op een gloednieuwe motor?!

MOTORSPORT - RTV Drenthe staat deze maand volledig in het teken van de TT. En daar hoort een megaprijs bij. Wij geven een nieuwe Kawasaki-motor weg ter waarde van 8.000 euro. Heb je geen rijbewijs? Geen probleem! Deze prijs is inclusief motorrijbewijs.

Altijd al gedroomd van een eigen motor? Kijk dan op onze Facebookpagina of luister van 25 tot en met 28 juni naar Radio Drenthe.We vragen jullie je mooiste TT-herinnering door te geven via Facebook van 18 tot en met 28 juni. Van 25 tot en met 28 juni maken we iedere dag één winnaar bekend.Vanaf 25 juni starten we bovendien met de actie op Radio Drenthe. We spelen vier dagen lang een speciale quiz die volledig in het teken staat van de TT en motoren. Degene die de quiz wint, selecteert zich als een van de hoofdwinnaars die mee mag strijden voor de hoofdprijs: de gloednieuwe Kawasaki-motor, beschikbaar gesteld door Wim ter Braake Motoren uit Nijeveen.De acht dagwinnaars (vier van Facebook en vier van radio) worden op vrijdagmiddag 29 juni uitgenodigd in het atrium van RTV Drenthe in Assen. Tijdens het Radio Drenthe-programmastrijden de acht winnaars live op een motorracesimulator om de Kawasaki. Na de kwart- en halve finales volgt de spannende finale. Degene met de snelste tijd mag de motor mee naar huis nemen.- De actie op onze Facebookpagina loopt van 18 tot en met 28 juni 2018- De actie op de Radio Drenthe loopt van 25 tot en met 28 juni 2018- De prijs is niet overdraagbaar- Rijlespakket bevat een waarde van maximaal 1.000 euro (ex. btw)- De prijs is niet in te wisselen voor contant geld- Keuze rijschool in overleg- Akkoord geven voor maken film voor onze mediakanalen- Beschikbaar zijn om op 29 juni op locatie de eindwedstrijd te spelen- Als je mee doet ga je akkoord met deze en onze overige spelvoorwaarden