Rolstoelwandelvierdaagse van Odoorn blijft maar groeien Er deden 240 duwers en rolstoelwandelaars mee (Foto: Jeanine Hofsteenge/RTV Drenthe)

ODOORN - Het blijkt succesvol in Odoorn: de rolstoelwandelvierdaagse. Afgelopen week werd de 17e editie georganiseerd en vandaag was de laatste wandeldag.

Geschreven door Martijn Klungel

Aan de vierdaagse deden 240 duwers en 'wandelaars' mee. Volgens de organisatie waren er nog nooit eerder zoveel deelnemers.



Kleinschalig begin

"De rolstoelwandelvierdaagse is een aantal jaren geleden heel kleinschalig ontstaan", vertelt Gonnie Suichies, één van de organisatoren. "In het begin hadden we ongeveer zestig mensen. Nu, zeventien jaar later, doen er bijna 240 deelnemers mee." De loop wordt georganiseerd door woon-zorgcentrum De Paasbergen van Treant, maar ook bewoners van andere woon-zorgcentra van de zorggroep deden mee.



'Geeft energie'

"De afstanden van de reguliere wandelvierdaagse zijn vaak te ver voor de ouderen", legt Suichies uit. Ze vindt het belangrijk dat er toch een alternatieve vierdaagse wordt georganiseerd. "Nu kunnen ze lekker naar buiten gaan. Het doet ze gewoon heel goed: het geeft ze energie en een lekker gevoel."



Ook volgend jaar wordt de alternatieve vierdaagse weer georganiseerd.