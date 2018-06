DIEVER/WAPSE - De gemeente Westerveld maakte vorig jaar bekend minder geld uit te trekken voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Zodoende worden er dit jaar minder nesten geruimd.

En dat terwijl het aantal nesten hard groeit.Miriam Mulder uit Wapse vond meerdere nesten in haar straat. "Ik durf mijn zoontje niet meer in de tuin te laten. Ik ben bang dat hij gewond raakt", zegt Mulder. "We willen dat het weggehaald wordt, maar de gemeente reageert er niet op."In plaats van het ruimen van de nesten met een stofzuiger zet de gemeente in op biodiversiteit om de rupsen te bestrijden. "We passen de bermen aan zodat natuurlijke vijanden van de rups zoals de koolmees en de sluipwesp terugkomen en de eikenprocessierups te lijf gaan", aldus wethouder Henk Doeven.Dit betekent dat de gemeente de nesten alleen nog weghaalt op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals binnen de bebouwde kom en bij evenementen.Deze week besloot de gemeente om ook meldingen van nesten bij woningen in behandeling te nemen. Waarom de nesten in Wapse nog niet zijn weggehaald, kan de wethouder niet zeggen.Wethouder Doeven: "Als iemand last heeft van de eikenprocessierups bij de woning, meld dat. Dan gaan we daar ook naartoe."