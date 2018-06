Mountainbikers mogen racen op circuit in Roden

RODEN - Ze moesten er even op wachten, maar mountainbikers kunnen nu hun hart ophalen net buiten het centrum van Roden. Daar is een bikepark gemaakt tegenover kampeerwinkel de Vrijbuiter.

Een parcours van 800 meter lang en een speciaal klein rondje voor de jeugd moet mountainbikers naar Roden trekken. De gemeente Noordenveld wil al jaren dé fietsgemeente van de provincie zijn. Voor mountainbikers was er - tot de komst van dit bikepark - alleen nog weinig te vinden.Zo had de gemeente gehoopt vorig jaar al vijf mtb-routes te kunnen aanleggen. Deze plannen liepen vertraging op doordat verschillende grondeigenaren bezwaar aantekenden. "Het is iets van deze tijd vrees ik", zegt Harold Veldkamp van de stichting MoRoNeNo, die helpt de MTB-routes te realiseren. Veldkamp: "Er komt tegenwoordig ook vaker bezwaar tegen wandelroutes, het gaat dus niet specifiek om mountainbikers."Volgens wethouder Alex Wekema kan de communicatie over de mountainbikeroutes verbeterd worden. "Veel mensen denken dat een van de mountainbikeroutes dwars door het Mensingebos bij Roden gaat, maar dat klopt niet. De route gaat langs de zijkant van het bos. De fietsers krijgen een speciale route, zodat ze wandelaars niet tot last zijn."De bezwaren zijn afgewezen en als omwonenden niet in beroep gaan tegen de uitspraak van de gemeente, kan de mtb-route bij Roden na de zomer worden aangelegd.Het bikepark in Roden ligt er tijdelijk, want er zijn plannen om hier een 'Cycling Valley' te maken. Een soort groot fietsenwinkelcentrum, waar de fiets ook gelijk kan worden getest op een speciaal parcours. "Een walhalla voor fietsers", zegt projectleider Reint-Jan Auwema, die het project ook steunde toen hij werkzaam was als wethouder.De initiators hopen dat grote fietsmerken bereid zijn om mee te werken. "Daar staat of valt het plan mee", zegt Auwema. "Daarna kijken we naar de horeca, fietsaccessoires en kleding. En dan moet er een haalbaar plan, ook financieel, onder liggen.