Deel dit artikel:











Wildlands lijdt 1,8 miljoen verlies Wildlands lijdt een flink verlies (foto: Fred van Os/RTV Drenthe

EMMEN - Wildlands Adventure Zoo in Emmen heeft afgelopen jaar een verlies van 1,8 miljoen euro geleden.

Marketingdirecteur Hans Poppelaars bevestigt dat.



Minder bezoekers en abonnementen

De dierentuin maakte eind mei al bekend dat de bezoekersaantallen vorig jaar flink waren tegengevallen. In het openingsjaar 2016 kwamen er nog 1,4 miljoen bezoekers naar Emmen, in 2017 waren dat er 'maar' een miljoen. Ook in de eerste maanden van dit jaar kwamen er in verhouding minder bezoekers naar de dierentuin.



Het aantal abonnementhouders is ook fors teruggelopen: van meer dan 70.000 in 2016 naar 31.000 nu. Directeur Frankwin van Beers is teleurgesteld over de cijfers, maar hij zegt dat dat niet betekent dat er niet meer moet worden geïnvesteerd. "Als park doe je eens in de drie jaar een grote investering en de achtbaan Tweestryd is nog maar net geopend."



Niet snijden in personeel

Het personeel hoeft zich volgens Van Beers eerst geen zorgen te maken. "We zijn erg flexibel. Als er minder bezoekers komen, roepen we minder medewerkers op." De directeur laat weten dat slechts een kwart van de zeshonderd personeelsleden in vaste dienst is.