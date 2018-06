Deel dit artikel:











Robin Giesen is gek op fotograferen in de Drentse natuur Een natuurfoto gemaakt in Lunsveen (Foto: Robin Giesen)

Een mooie bloem, een dode boom of Drentse heidevelden. Vandaag is het 'Nature Photography day' of de dag van de natuurfotografie. Wij gaan op pad met natuurfotograaf Robin Giesen.

Geschreven door Martijn Klungel





Liefde voor natuurfotografie

De natuurfotograaf vindt het goed dat er een dag zoals deze bestaat. "Natuur moet je in stand houden en ervan genieten", stelt Giesen.



De dag is georganiseerd door het Amerikaanse North American Nature Photoraphy Association (NANPA). Ze roepen op vandaag op pad te gaan en plaatsjes te maken van de natuur om op die manier de liefde voor natuurfotografie te vieren.



