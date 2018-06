Deel dit artikel:











Drents WK Journaal: In Nieuw-Moscou is al afgetrapt Voor het eerste WK Journaal in Drenthe gingen we langs in (Nieuw-)Moscou (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Rusland staat op z'n kop, het WK voetbal is vandaag eindelijk begonnen. Voor Nederland worden het vier saaie oranjeloze weken, maar toch zijn er genoeg elftallen die we tijdens het WK vanuit Drenthe kunnen steunen.

De komende weken gaan we op bezoek bij de 'Drentse deelnemers' om de stemming te peilen.



Rusland komt vanavond in actie tegen Saoedi-Arabië, maar in Nieuw-Moscou is vanmiddag al afgetrapt.