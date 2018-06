Deel dit artikel:











Coevorden heeft eerste bamboe verkeersborden van Nederland Een bamboe verkeersbord op een rotonde in Coevorden(foto: provincie Drenthe)

COEVORDEN - De provincie Drenthe plaatst bamboe verkeersborden op een van de twee nieuwe rotondes op de Europaweg in Coevorden. Het zijn de eerste bamboe verkeersborden in Nederland.

Volgens de provincie zijn bamboe borden duurzamer dan de borden van aluminium, die normaal gebruikt worden. Met de borden in Coevorden wil de provincie ervaring opdoen.



Wel duurder

"We maken hogere kosten met deze borden, die momenteel duurder zijn dan aluminium borden", zegt gedeputeerde Henk Brink. "Maar op die manier werken we ook mee aan het scheppen van mogelijkheden om op termijn de toepassing van bamboe breder inzetbaar te maken."



Bamboe neemt als hij groeit een grote hoeveelheid CO2 op. Bovendien is het een van de snelstgroeiende grondstoffen ter wereld. En bamboeborden zijn volledig recyclebaar.