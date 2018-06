Drenthe en Groningen tekenen samen voor duizend laadpalen erbij

Meer laadpalen in Drenthe (foto:RTV Drenthe)

ASSEN - Er komen duizend laadpalen in Drenthe en Groningen bij voor elektrische auto's. Beide provincies en gemeenten sluiten hiervoor een samenwerkingsovereenkomst voor plaatsing en de exploitatie.

Volgens de overheden neemt het aantal elektrische auto's gestaag toe, ook in het Noorden. Ze willen het gebruik van elektrische auto's verder stimuleren door meer laadpalen in de openbare ruimte neer te zetten.Ze hebben daarom het initiatief genomen voor een gezamenlijke aanbesteding voor duizend laadpalen. Hiervoor is rijkssubsidie beschikbaar. De provincie Groningen regelt verder de aanbesteding, mede namens Drenthe en de gemeenten. De gemeenten bepalen zelf waar ze de elektrische laadpalen willen hebben.Eind vorig jaar bleek uit landelijk onderzoek dat Drentse gemeenten relatief slecht scoren als het gaat om plekken met laadpalen. Assen kwam als beste uit de bus. Daarop kondigde gedeputeerde Tjisse Stelpstra aan dat hij samen met Groningen duizend laadpalen erbij wil hebben met geld van het rijk.