Auto populair onder Drentse 75-plussers Auto populair bij ouderen in Drenthe (foto: Roos Koole/ANP)

DEN HAAG - In elf van de twaalf Drentse gemeenten hebben 75-plussers gemiddeld vaker een auto dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Alleen Assen scoorde met 431,7 auto's per duizend 75-plussers lager dan het landelijk gemiddelde. Heel Nederland telde op 1 januari van dit jaar 437 auto's per duizend 75-plussers. In 2008 waren dat er nog 325.



De populairste auto's onder 75-plussers zijn de Toyota Yaris, de Opel Agila en de Renault Megane Scenic.



Hieronder de cijfers voor alle twaalf Drentse gemeenten:



De Wolden: 545,2

Westerveld: 536,4

Noordenveld: 531,8

Aa en Hunze: 517,2

Borger-Odoorn: 516,3

Tynaarlo: 513,7

Midden-Drenthe: 500,2

Coevorden: 493,6

Emmen: 446,5

Hoogeveen: 445,2

Meppel: 438,9

Assen: 431,7