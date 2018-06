Deel dit artikel:











Inwoners leggen Coevorden vuur aan de schenen bij Raad van State om windmolens Verschillende bewoners maken bezwaar tegen windmolens bij Coevorden(foto: pixabay.com)

COEVORDEN - De gemeente Coevorden moest vandaag twee keer uitleg komen geven bij de Raad van State over plannen voor windmolens.

Twee belangengroepen van inwoners proberen bij de hoogste Nederlandse rechter het plaatsen van de turbines in hun buurt te voorkomen.



Windpark Hulteweg

Als eerste kwamen omwonenden van het windpark aan de Hulteweg in Coevorden aan beurt. De gemeente wil twee van de drie turbines die op het Europark zouden komen, buiten dat industrieterrein plaatsen. De omwonenden voelen zich op het verkeerde been gezet.



Omwonende Twan de Jong voelt zich misbruikt door het Coevordense gemeentebestuur, omdat 'achteraf bleek dat die locaties al lang gekozen waren.' De gemeente en de initiatiefnemers zeggen dat ze wel degelijk rekening hebben gehouden met wensen van de omwonenden, omdat er niet zes maar drie windmolens komen.



Windpark Weijerswold

Aan de andere kant van de gemeente, bij Weijerswold, komen omwonenden in opstand tegen de bouw van vier enorme windturbines langs de Duits-Nederlandse grens. De bewoners van Weijerswold willen dat de windmolens niet worden gebouwd totdat de gezondheidsonderzoeken zijn afgerond.



Overigens vinden de omwonenden het sowieso geen goed idee dat er zo dicht - 680 meter - bij het dorp windmolens gebouwd worden. De nieuwe regering heeft volgens de omwonenden net besloten dat nieuwe windparken vooral op zee moeten komen, dus ze snappen niet waarom de gemeente Coevorden doorgaat met een park op het land.



Een woordvoerder van de gemeente reageert daarop dat Coevorden al eerder afspraken gemaakt heeft om veertig megaWatt duurzame energie op te wekken. Ook wordt er een zogenaamd nul-gezondheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij de effecten van de windturbines in de toekomst kunnen worden vastgesteld. Dat vinden de bewoners mosterd na de maaltijd.



Eeuwenoud grensverdrag

De omwonenden toverden overigens nog een heel oud konijn uit de hoge hoed. Volgens een verdrag dat in 1824 in Meppen is gesloten, mogen er binnen 386 meter van de landsgrens geen gebouwen worden gebouwd. De gemeentewoordvoerder zegt dat dat verdrag is gesloten om militaire redenen en niets met een goed woon- en leefklimaat te maken heeft.



In beide zaken doet de Raad van State over enkele weken uitspraak.