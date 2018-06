Verhuizing honderden vissen: 'Het is toch zonde om ze weg te doen'

Schepnetten in de aanslag en vissen maar. Medewerkers van Staatsbosbeheer en Waterschap Noorderzijlvest verhuisden vanmiddag meer dan honderd vissen van het oude Oostervoortsche Diep naar het nieuwe Oostervoortsche Diep.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om het diep weer te laten kronkelen door het landschap en deze werkzaamheden zijn bijna klaar. "Voordat we de oude watergang dempen, hebben we eerst de vissen eruit gehaald", vertelt boswachter Albert Broekman. "Het is toch zonde om ze weg te doen."De visactie van vanmiddag is een succes. "We hebben modderkruipers, snoeken, snoekbaarzen, kreeftjes en windes in een naburige sloot vrijgelaten. Die sloot sluit aan op de nieuwe watergang en vanaf daar kunnen ze hun weg vervolgen."