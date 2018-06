Deel dit artikel:











Drents bedrijf levert WK-gras voor Russisch stadion Het bedrijf uit Borger levert gras voor het stadion van Zenit Sint-Petersburg (Foto: EPA/Anatoly Maltsev)

SINT-PETERSBURG - In een van de stadions in Rusland waar het wereldkampioenschap voetbal wordt gehouden ligt gras van het Drentse bedrijf Queens Grass uit Borger. Het gaat om het veld van het Zenitstadion in Sint-Petersburg.

Het gras is niet in Borger gekweekt, maar in Sint-Petersburg zelf. Het bedrijf uit Borger heeft daar een filiaal. "Ik woon al zeventien jaar in St Petersburg en we kweken hier al al vijftien jaar graszoden", vertelt Henk Rienks van Queens Grass.



Kort groeiseizoen

De omstandigheden in Rusland zijn wel anders, zegt Rienks. "In Nederland hebben we een groeiseizoen van tien maanden, terwijl dat in Sint-Petersburg maar vier maanden is, dus het duurt wat langer om het te maken."



"We deden al drie jaar de velden voor de Russische eredivisie en nu dus voor het WK, aldus Rienks. "Ook op de trainingsvelden ligt ons gras en ik loop elke dag tussen de spelers en trainers rond om te kijken of ze tevreden zijn, of dat er bijvoorbeeld beregend moet worden."



FIFA-eisen

De FIFA stelt wel eisen aan het WK-gras."Het moet op een zandgrond gekweekt zijn en ook de sterkte wordt gecontroleerd."



In het Zenitstadion worden voorrondes en een halve finale gespeeld.