Assen pakt probleem alcoholmisbruik jongeren aan

ASSEN - Jongeren die veel te veel alcohol drinken zijn een groot probleem in Assen. Het ziekenhuis en de GGD sloegen eerder al alarm en gaan er nu samen met de gemeente en Verslavingszorg Noord Nederland iets aan doen.

De samenwerking tussen de gemeente en de zorginstellingen is vorig jaar ontstaan na de TT-week. Toen werden in één week tijd twaalf minderjarigen in het Wilhelmina Ziekenhuis (WZA) opgenomen met een alcoholvergiftiging.In heel 2017 belandden er 38 jongeren met alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulp van het WZA.Doel van de samenwerking is het terugdringen van alcoholmisbruik onder jongeren. Ook willen de instellingen beter zicht krijgen het alcoholmisbruik door extra nadruk te leggen op registratie en melding ervan."We richten ons op jongeren, hun ouders of verzorgers en de omgeving", vertelt Inge Dijkstra van de GGD. "We proberen jongeren bewust te maken van de effecten van alcohol. Ouders stimuleren we om vooral het gesprek aan te gaan met hun kinderen. Daarnaast richten we ons op de omgeving: zorg er bijvoorbeeld voor dat barmedewerkers geen alcohol schenken aan jongeren."