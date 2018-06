VVD Assen wil geen hoger watertarief van WMD

ASSEN - De VVD in Assen wil geen tariefstijging van het Drentse drinkwater. Ze wil dat het college er alles aan doet om dit te voorkomen.

Dat eiste VVD-raadslid Bert Homan vanavond in de gemeenteraad van Assen. De partij is onaangenaam verrast door het nieuws dat de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) de afschrijvingstermijn van het waterleidingnet wil verkorten van 50 naar 35 jaar. Dat leidt tot hogere jaarlijkse lasten bij het waterbedrijf.Volgens de VVD is de kans groot dat hierdoor de watertarieven omhoog gaan. "Dat is nadelig voor inwoners en voor de bedrijven", aldus Homan. "Wij willen dat het college er alles aan doet om dit tegen te houden."Wethouder Roald Leemrijse, vorige week voor het eerst namens Assen als aandeelhouder aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering, was net als de VVD-fractie onaangenaam verrast over financiële praktijken bij de WMD. Hij zegde toe er alles aan te doen om het watertarief zo laag mogelijk te houden.De Asser wethouder staat hierin niet alleen. De hele aandeelhoudersvergadering, waarin elf Drentse gemeenten en de provincie zitten, voelde zich vorige week overvallen en eiste meer duidelijkheid over het financiële voorstel. Binnen vijf maanden moet dat gebeuren.