Video: Iran - Bakermat van de Beschaving

ASSEN - Morgen opent de tentoonstelling Iran - Bakermat van de Beschaving in het Drents Museum in Assen.

Het Drents Museum is jaren bezig geweest om de tentoonstelling te realiseren. Iran - Bakermat van de Beschaving laat een van de oudste culturen van de wereld zien. Zo'n 200 objecten uit de periode 7000 voor Christus tot 1700 na Christus zijn in Assen te zien.De objecten zijn in bruikleen van het National Museum of Iran in Teheran en bijna de helft van de objecten zijn nog nooit buiten Iran geweest. Het National Museum wil de wereld kennis laten maken met de rijke cultuurhistorie van Iran.