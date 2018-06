Wethouder Jisse Otter: we zitten veel intensiever bovenop Wildlands

EMMEN - Het tekort van 1,8 miljoen euro bij Wildlands heeft in de raadscommissie van Emmen tot grote zorgen geleid. Wethouder Jisse Otter zei vanavond dat hij die zorg deelt en dat het college direct betrokken is. “We zitten er veel intensiever bovenop nu en we denken ook volop mee met de directie”, aldus wethouder Jisse Otter.

Fractievoorzitter Pascal Schrik van Wakker Emmen noemde de cijfers, die Wildlands vanmiddag bekendmaakte, ‘verontrustend’. “De directie zal zich nu echt moeten bewijzen en ook zal Wildlands meer moeten luisteren naar wat het publiek vindt. We vinden ook dat de gemeente zich wel wat kritischer mag opstellen.”Veel partijen roepen het college op om het toezicht op Wildlands te verscherpen. “Dat mag van ons wel wat intensiever”, zei Carmen Hoogeveen van D66. Henk Huttinga van de ChristenUnie: “We moeten bij Wildlands echt op het vinkentouw zitten.”Wethouder Otter herhaalde dat de gemeente niet op de stoel van de directie van Wildlands wil en moet gaan zitten. “Maar het is wel duidelijk dat er moet worden gekeken waar je kunt ingrijpen op de kosten. Daar willen we als gemeente zeker in meedenken.” Wildlands moet nog deze zomer met plannen komen om tot een beter resultaat te komen.De gemeente loopt behoorlijke financiële risico’s als het bij Wildlands echt fout zou gaan. “Toen we daar als raad mee instemden waren onze financiële reserves bijna honderd miljoen hoger dan nu”, zei raadsnestor Henk Huttinga van de ChristenUnie.Bij de directie van Wildlands blijft het vertrouwen groot dat er een kentering komt. “Ik verwacht niet dit jaar, maar in 2019 moet het beter gaan”, aldus Frankwin van Beers. “Het concept deugt echt wel, daar geloven we onverminderd in. Uit alle onderzoeken komt naar voren dat 1,3 miljoen bezoekers per jaar zeker mogelijk is.”Volgens directeur marketing Hans Poppelaars gaat Wildlands zich ook meer op de Duitse markt richten. “Maar een gemakkelijke markt is dat niet. Daar zullen we wel expertise voor binnen moeten halen.”