Deel dit artikel:











Antiekhandelaar uit Gasselte verkocht olifantenivoor De vrouw verkocht voorwerpen van olifantenivoor (foto: pixabay.com)

GASSELTE - De rechtbank in Zwolle heeft een antiekhandelaar uit Gasselte veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 7500 euro, met een proeftijd van een jaar. De vrouw verkocht producten van olifantenivoor.

Met het verkopen van 36 ivoren spullen, waaronder schaakspellen, een sigarettenhouder en beeldjes, heeft de antiekhandelaar de Flora- en Faunawet overtreden.



Eis was hoger

De Officier van Justitie eiste een boete van 15.000 euro, waarvan 7.500 voorwaardelijk. Ook wilde de officier dat de goederen uit de handel werden gehaald.



De rechtbank acht de vrouw schuldig aan het bewust overtreden van de Flora- en Faunawet, maar vond de eis van het Openbaar Ministerie te zwaar. De vrouw was nog niet eerder met Justitie in aanraking gekomen en bovendien is zij volgens de rechter al flink financieel gestraft door de inbeslagname van de ivoren voorwerpen.



De antiekhandelaar was erg geschrokken en heeft verklaard 'deze tak van sport te zullen verlaten.' De ivoren voorwerpen is ze kwijt.