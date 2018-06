Deel dit artikel:











Het Vledder: van paradepaardje naar woonwijk met miljoenenverlies Het nieuwe plan voor Het Vledder: veel bebouwing. (Afbeelding: B+O Architectuur.) Het Vledder aan de Gasgrachtzijde. (Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Het Vledder aan de Marktstraatzijde. (Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Een deel van de nieuwbouwwoningen staan er al. (Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Oude luchtfoto van Het Vledder toen de Markthallen er nog stonden. (Foto: B+O Architecten.)

MEPPEL - Minder woningbouw, minder detailhandel, geen horeca én geen groot centraal plein. Dat is in een notendop het nieuwe plan voor de herontwikkeling van nieuwbouwwijk Het Vledder in Meppel.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Verlies zes tot zeven miljoen

Daarmee komt er een einde aan de al jaren slepende puzzel over hoe Het Vledder een nieuwe bestemming moet krijgen. Het verlies voor de gemeente Meppel is inmiddels opgelopen tot zes tot zeven miljoen euro.



In het grote gebied aan de rand van de binnenstad stonden vroeger de Gasfabriek en de Markthallen, bekend van de grootste biggenmarkt van Nederland, de vogeltjesmarkt en het concours hippique. Na de glorietijd van de Markthallen werd Het Vledder langzaam een rotte kies.



Geb(i)ed zonder end

De gemeente Meppel sloot al in 2006 een overeenkomst met VOF Het Vledder, die het gebied zou herontwikkelen. Het plan was hoogwaardige stedelijke ontwikkeling, horeca, een bioscoop, een groot plein, meerdere supermarkten, een parkeergarage en woningbouw. Het moest een paradepaardje van de stad worden.



De ontwikkeling van het gebied verliep vanaf het begin stroef. Volgens oorspronkelijke afspraken zou alles er in 2011 staan. De financiële en economische crisis hebben ertoe geleid dat deze planning nooit is gehaald.



Om het gebied toch tot ontwikkeling te kunnen brengen, zijn de afspraken met de ontwikkelaar meerdere malen aangepast. De bios kwam niet, er was geen geld om de parkeergarage te bouwen en de twee nieuwe supermarkten haakten af. Ondertussen kwamen er al wel woningen. De gemeente raakte de regie over de ontwikkeling van Het Vledder kwijt. Via bemiddeling is er een ultieme poging gedaan om de boel toch vlot te trekken. De ontwikkelaar kwam uiteindelijk met andere plannen, die nu bij de gemeenteraad liggen.



Hoe verder met Het Vledder?

Op de plek van de gesloopte Markthallen staan inmiddels nieuwbouwwoningen. De gemeente - en niet de projectontwikkelaar - wordt verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte. Daar zit voor de gemeente een risico in, maar dat denken B&W te kunnen verkleinen door een bijdrage van de ontwikkelaar en subsidieregelingen.



Er komt geen groot plein en de nieuwe bioscoop wordt momenteel in winkelcentrum de Keyserstroom gebouwd. Op die beoogde plek komen nu appartementen en parkeerplaatsen. In het nieuwe plan zit minder ruimte voor detailhandel en langs de Gasgracht komt geen horeca.



Er is nog plek voor twee bestaande supermarkten, in plaats van drie. De LIDL wil nieuw bouwen op Het Vledder, maar zal haar vestiging in de binnenstad dan moeten sluiten. De gemeente haalt daarna de bestemming supermarkt af van die locatie. De Jumbo heeft al een vestiging op Het Vledder en dat blijft zo.



Geen parkeergarage, blik op straat

Doordat er minder detailhandel en geen horeca komt, is er ook minder behoefte aan parkeerruimte. Dat is tenminste de inschatting van het college van B&W. Voor LIDL was geen parkeergarage zelfs een voorwaarde voor verhuizing.



"Supermarkten willen tegenwoordig parkeren voor de deur", zegt Wethouder Roelof Pieter Koning. Parkeren op maaiveld kost ruimte en dat gaat ten koste van woningen, het plein en stedenbouwkundige kwaliteit. "Gewone parkeerplaatsen uitbaten is goedkoper voor de gemeente", aldus Koning.



Parkeerprobleem Jumbo

Filiaal-eigenaar van de Jumbo Henk Machiela is nooit tegen de komst van andere supermarkten geweest, maar kan zich niet vinden in de nieuwe parkeeroplossing. "De parkeerplaatsen van de LIDL komen recht voor de deur van de Jumbo. Ik mag daar geen winkelkarretjes stallen. De LIDL plaatst een slagboom en ik krijg naast mijn pand veel minder parkeerruimte terug", zegt een ontevreden Machiela. Hij vindt dat de LIDL daardoor een concurrentievoordeel krijgt.



Volgens wethouder Koning is de parkeerplaats wel van de LIDL, maar krijgt het een gemeentelijke uitstraling en mogen Jumboklanten er gewoon parkeren.



Omwonenden: 'geen invloed'

Ook wijkbewoonster Joke de Vries meldde zich bij de gemeenteraad over het parkeren: "Door niet te kiezen voor een parkeergarage of parkeren op het dak van de LIDL komt al het blik op de grond. Dat gaat ten koste van de vrije openbare ruimte en kwaliteit van Het Vledderplan."

Ook hekelde De Vries dat B&W de bewoners pas zeer laat en na de onderhandelingen met de projectontwikkelaar zijn ingelicht en daardoor geen invloed meer hebben op de plannen.



Wethouder Koning: "Communicatie is lastig als je met partijen financieel en juridisch aan het onderhandelen bent. B&W realiseren zich dat niet alle belangen van iedereen voor honderd procent kunnen worden bediend in het gewijzigde plan, maar meer zit er niet in het vat." De buurt heeft volgens Koning nog wel invloed op de verkeerssituatie en waar het groen en de stoepen komen.



Alle gemeenteraadsfracties zijn blij dat hoofdpijndossier eindelijk vlot getrokken wordt, maar veel fracties voelen wel mee met de kritiek van Jumbo-eigenaar Machiela en de omwonenden over het parkeren.



Als de gemeenteraad de nieuwe plannen voor Het Vledder op 21 juni aan neemt kan de gemeente aan de slag met de ontwikkelaar Koopmans om financiële afspraken te maken voor Het Vledder:



Ontwikkelaar krijgt geld terug

De ontwikkelaar neemt de kosten voor de afronding van het woonrijp maken van de Vledderstraat voor haar rekening. Als afwikkeling ontvangt de ontwikkelaar van de gemeente een bedrag van ruim anderhalf miljoen euro, voor het niet geheel meer uitvoeren van de oorspronkelijke overeenkomsten.



De gemeente neemt het openbaar gebied voor haar rekening en ontvangt hiervoor weer een bijdrage van een miljoen van de ontwikkelaar. Zo krijgt de ontwikkelaar dus uiteindelijk ruim vijf ton terug van de gemeente voor gemaakte kosten. De ontwikkelaar neemt verlies in het bouwprogramma (geen parkeergarage, minder woningbouw en geen detailhandel) voor zijn rekening.



In totaal komende de verliezen van de gemeente op de ontwikkeling van Het Vledder dan uit tussen de zes en zeven miljoen sinds 2006. Dat komt onder andere doordat de aangepaste plannen tot wijzigingen in de grondexploitatie van de gemeente leiden. Ook zijn de kosten hoog opgelopen door rente op rente, veel adviseurs en juristen.



Wethouder Koning wil door, want opnieuw plannen wijzigen levert zo weer een jaar vertraging en daarmee extra kosten op.