Overname theaterrestaurant eerste stap naar zelfstandige schouwburg Ogterop Schouwburg Ogterop. (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) De ingang van theaterrestaurant Het Schellinkje. (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

MEPPEL - De gemeente Meppel gaat een stichting oprichten die theaterrestaurant Het Schellinkje bij schouwburg Ogterop overneemt. De gemeente is eigenaar van de schouwburg.

De overname van het theaterrestaurant past in de plannen om de schouwburg te gaan verzelfstandigen.



Schouwburgbeleving

De huidige pachter van het restaurant en theatercafé Het Schellinkje heeft het 43 jaar gedaan en hij wil stoppen. Dus moet de pachtovereenkomst worden beëindigd. De gemeente wil die kans aangrijpen om de bedrijfsvoering van de horeca beter aan te laten sluiten bij de wensen van de schouwburg.



Volgens wethouder Henk ten Hulscher is het oprichten van een stichting die het restaurant en theatercafé gaat runnen de beste oplossing: "Uiteindelijk zal het effect zijn dat de bezoekers van Ogterop een meer op de voorstellingen toegespitst arrangement wordt aangeboden. De kwaliteit van de totaalbeleving wordt daardoor verhoogd."



Struikelblok

Volgens de wethouder is het de manier om ervoor te zorgen dat bij verzelfstandiging van het theater de horeca geen struikelblok is.

"Het geeft ook de vrijheid om de horeca binnen Ogterop naar een hoger plan te tillen", zegt Ten Hulscher.



Binnenkort start onderzoek naar de verzelfstandiging van schouwburg Ogterop. Het is een doel dat in het nieuwe collegeakkoord van Meppel staat.



Geen cultuurgeld

De wethouder heeft de gemeenteraad toegezegd dat er in geen geval cultuurgeld van de schouwburg in het restaurant en het theatercafé gestopt zal worden.