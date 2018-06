Nieuwe Wapen van Drenthe haalt deadline TT niet

ASSEN - Het gaat 't Wapen van Drenthe in Assen niet lukken om het nieuwe Grand Café voor de TT te openen. Door tegenvallers in de verbouw van het historische logement gaat de deur pas half juli open.

Bedrijfsleider Shirley Meijer vindt het ook 'hartstikke jammer'. "Maar we hebben de planning helaas moeten bijstellen."Begin dit jaar zeiden de twee horecabazen Ronald Obbes en Jack Wierenga nog te koersen op een opening voor het TT Festival, maar dat wordt zeker een paar weken later.De verbouw van het markante pand aan de Vaart Zuidzijde is vorig jaar na de zomer begonnen. De appartementen op de twee bovenste verdiepingen zijn inmiddels klaar, en de eerste huurders wonen er al, maar het horecabedrijf op de begane grond is nog volop in wording.Er komt een restaurant met een markante bar, en voor groepen is er straks een gelagkamer in Drentse sfeer. "Het wordt klassiek, passend bij de stijl van het vroegere logement, met een modern vleugje", aldus Meijer.Voor de Asser horeca is het TT Festival eind juni altijd een belangrijke inkomstenbron. Maar voor 't Wapen komt dat net te vroeg, zegt bedrijfsleider Shirley Meijer. "Er zit uiteindelijk meer werk in dan we aanvankelijk dachten." Maar helemaal droog staat het Grand Café straks niet met het TT Festival. Buiten het horecapand komt er een drankcaroussel en een speciale foodstand. "Zo proberen we toch alvast de mensen te teasen." Ook het terras moet voor die tijd klaar zijn.De nieuwe openingsdatum ligt nu rond 15 juli. "Ik zie je denken, halen ze dat wel? Als je om je heen kijkt, zie je dat er inderdaad nog heel veel moet gebeuren, en dat het over een maand misschien ook nog te snel is. Maar gelukkig gaat het nu allemaal veel sneller, je ziet het elke dag flink opschieten", besluit Meijer.