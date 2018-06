Vraagtekens bij bouwkosten nieuwe kunstijsbaan en zwembad

HOOGEVEEN - Vorig jaar was het 4,1 miljoen euro voor een kunstijsbaan. Nu is het 19,15 miljoen euro maar heb je er een zwembad bij. De vraag is of het daarbij blijft. De gemeenteraad van Hoogeveen is argwanend en stelde donderdagavond bij de presentatie van de financiering veel vragen.

Maar de eerste vraagtekens kwamen van Gijs Kerkhoven, erelid en oprichter van Zwem- en Poloclub ZPC. Hij kreeg bij de raad spreektijd en viel het bestuur van ZPC af. Kerkhoven: "Het oude zwembad past de gebruikers nog heel goed." Volgens Kerkhoven zwemt de gemeente in de "euforie dat ze de 5 miljoen subsidie van de provincie heeft gewonnen in een financiële fuik."Voorzitter Okken van korfbalclub Triantha spiegelde de raad voor dat de gemeente geen rekening houdt met de kosten van de gedwongen verhuizing van zijn club. "Kunt u garanderen dat we een nieuwe plek krijgen? Zo niet, dan zijn wij tegen."Het is aan kersvers wethouder Erwin Slomp om het financiële plaatje aan de raadsleden uit te leggen. En dat is vier weken na zijn aanstelling niet een gemakkelijk klus. "De combinatie van zwembad en ijsbaan past bij de ambities van Hoogeveen. Er zijn financiële voordelen van drie miljoen euro in de bouw en exploitatie. Inhoudelijk is het allemaal goed doordacht", zegt Slomp. "In september is de aanbesteding en in maart start het werk, zodat alles eind 2019 klaar is."Bij de tijdsplanning stelt de VVD vragen. Raadslid Roelof Bisschop: "Is los van de bouwtijd van acht maanden ook het aantal maanden tussen aanbesteding eind dit jaar en de start van de bouw vanaf maart 2018 niet te krap?" D66 raadslid Johannes Prakken vraagt zich af of de aanschaf van het tennis en evenementencomplex van MAXX Sports niet in de kosten moet worden opgenomen.Erik-Jan Kreuze van het CDA stelt de vraag of er wel alternatieven zijn doorberekend."En is er een second opinion gedaan naar het haalbaarheidsonderzoek en de verwachte bezoekersaantallen?" En SGP-fractievoorzitter Brand van Rijn vraagt waarom er eigenlijk een obligatiefonds is opgezet, omdat de rente daarop hoger is dan bij een banklening. Maar ja, die wilde de bank niet geven, vertelt D66-fractievoorzitter Peter Scheffers.D66 spitst haar vragen uiteindelijk toe op de bouwkosten. Steunfractielid Prakken: "We gaan uit van het prijspeil van 2017 bij de bouwkosten. Maar die kosten zijn sindsdien al gestegen met 7 procent en stijgen nog steeds. Hoe weten we nou of het bouwplan straks nog wel aan de financiële kaders voldoet?"Wethouder Slomp zegt dat daar rekening mee gehouden is: "Het klopt dat er prijsstijgingen zijn, maar we verwachten dat we aanbestedingsvoordelen hebben en dat daardoor de prijsstijging gecompenseerd wordt. De aanbesteding van het zwembad in Emmen had ook een groot voordeel. Voor dit soort grote voorzieningen hebben bouwmaatschappijen veel belangstelling."En zo probeert de wethouder naar zijn beste kunnen alle vragen te pareren. Over twee weken kan hij weer aan de bak. Dan gaat de raad haar mening over de voorgestelde financiering naar voren brengen. Twee weken later is er weer een vergadering waarin de raad een besluit moet nemen. Uitstel is vanwege de krappe tijdsplanning niet mogelijk.Eerdere artikelen over dit onderwerp: