Vader Sharleyne wil 100.000 euro schadevergoeding

ASSEN/HOOGEVEEN - Victor Remouchamps, de vader van de 8-jarige Sharleyne uit Hoogeveen, claimt vanmorgen 100.000 euro schadevergoeding bij zijn ex Heleen J.

- Zelfmoord Sharleyne onwaarschijnlijk: 'Ze was een vrolijk meisje'

- Politie liet steken vallen in zaak Sharleyne

- Nieuwe deskundige: Sharleyne leefde nog toen ze viel

- 'Het is zo frustrerend dat ik me niks meer kan herinneren'

- Moeder Sharleyne: Dit is een rechtszaak, geen televisieprogramma

- Tijdlijn: Sharleyne van fatale val tot rechtszaak

- Oma Sharleyne: Heleen heeft haar dochter niet omgebracht