Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 15 juni Ook motorpakken zijn te zien in het TT-pop-upmuseum (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van vrijdag 15 juni onder meer aandacht voor de dag van de natuurfotografie.

Verder: in het RTV Drenthe-gebouw is begonnen met de opbouw van het TT-pop-upmuseum, de eerste spullen komen binnen. En de vader van Sharleyne eist 100.000 euro van zijn ex, die hun dochter vermoord zou hebben.