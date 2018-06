Zoekactie levert niets op, wel tips over dood Marcel Hoogerbrugge

HOOGEVEEN - De zoekactie naar aanwijzingen over de moord op Marcel Hoogerbrugge uit Hoogeveen heeft gisteren niets opgeleverd, meldt de politie vanochtend.

De politie zocht de hele dag in het kanaal achter het huis van Hoogerbrugge en ook rondom zijn huis. In het kanaal is gedregd en is ook gezocht met sonarapparatuur. Wel zijn er, onder meer door de aandacht in de media, onlangs vier tips binnengekomen. De politie is deze aan het onderzoeken.De 49-jarige Marcel Hoogerbrugge werd eind vorig jaar met veel geweld om het leven gebracht in zijn huis aan de Industrieweg in Hoogeveen. De oud-militair leidde een teruggetrokken bestaan. Wie er achter zijn dood zit, is niet duidelijk.