Stelling: Ik kan op vakantie prima zonder internet

ASSEN - Sommigen vinden het erg ongezellig en voor anderen is het juist een absolute must: internet op vakantie. Het verbruik van data binnen Europa is het afgelopen jaar verviervoudigd.

Dat heeft te maken met het afschaffen van de extra kosten van mobiel internet in EU-landen, meldt de NOS . Eerder werd geadviseerd om de roaming op je smartphone uit te zetten, om buitensporig hoge kosten te voorkomen. Dat is nu dus verleden tijd.Mocht je op een cruisevakantie gaan, pas dan wel op. Een gezin uit Duitsland kreeg een rekening van 12.000 euro gepresenteerd, nadat hun zoon aan het internetten was geslagen op de boot. Het schip bevond zich buiten het bereik van zendmasten, op dat moment maakt een mobieltje contact met dure verbindingen.Hoe zit dat bij jou? Vind jij het fijn om je af te sluiten van de digitale wereld als je in een klapstoeltje voor de tent zit, of begint de onrust dan op te spelen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-33 11 88 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging de stelling over nepnieuws: Ik ben alert op nepnieuws . 78 procent was het hiermee eens. Er stemden in totaal 706.