Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: Gerard Nijboer heeft mij enthousiast gemaakt om te lopen Groeten uit Grolloo over Gerard Nijboer (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. In juni staat de Warming-Up in het teken van sporthelden van weleer. Vandaag staat Gerard Nijboer centraal.

In 1980 zag Derksen Gerard Nijboer zilver winnen op de Olympische Spelen in Moskou. Hierdoor ging 'de snor' zelf ook hardlopen, iets waar voetballers, over het algemeen, een hekel aan hebben. "Gerard Nijboer staat op mijn netvlies als de grote man die mij enthousiast heeft gemaakt voor lopen en dat is wat."



De Warming-Up is iedere vrijdag om 17.16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.