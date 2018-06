Duitse verkeersminister gaat zich hard maken voor spoorlijn Emmen - Rheine

NEUENHAUS - De trein Emmen - Rheine kan er in 2025 zijn. Daarvoor gaan alle lokale en regionale overheden zich inzetten. Nu de Duitse deelstaat Nedersaksen nog, maar die gaat zich hard maken voor de spoorverbinding, beloofde verkeersminister Bernd Althusman.

Eerder werd nog uitgegaan van heropening in 2023, maar dat lijkt te optimistisch. De voorvechters van de spoorverbinding mikken nu op 2025. De spoorlijnen liggen er al, maar het stuk tussen Coevorden en Neuenhaus moet geschikt worden gemaakt voor personentreinen. Nu rijden daar alleen langzaam rijdende goederentreinen op het onbeveiligde baanvak.Om Nedersaksen duidelijk te maken dat de grensregio heel graag de internationale spoorverbinding wil heropenen, is vanmiddag een gezamenlijke verklaring getekend en aangeboden aan minister Althusman van Nedersaksen.Althusman is in Neuenhaus op bezoek bij de bouw van het nieuwe station van de Bentheimer Eisenbahn en burgemeesters Bert Bouwmeester van Coevorden en Daniela Kösters van Emlichheim wilden dat moment aangrijpen om de deelstaat warm te maken voor de spoorplannen.Althusman zegde toe zich hard te gaan maken voor het doortrekken van de trein naar Nederland. Hij vindt grensoverschrijdende verbindingen erg belangrijk en zegde toe de zoektocht naar de benodigde miljoenen voor reactivering van de spoorlijn te vinden.Hoeveel geld de aanpassing van het stuk Neuenhaus - Emlichheim - Coevorden gaat kosten is niet bekend, maar het gaat zeker over tientallen miljoenen.Gedeputeerde Henk Brink is blij dat de deelstraat positief zal staan tegenover reactivering van de internationale spoorverbinding . Ingewijden denken wel dat de heractivering in gedeeltes zal verlopen: eerst de trein doortrekken naar Emlichheim en later naar Coevorden/Emmen. Daarvoor zal nog een extra stuk dubbelspoor tussen Emmen en Coevorden nodig zijn, omdat daar in de spits ook acht treinen van Arriva rijden.De laatste personentrein vanaf Coevorden reed in 1939. De Tweede Wereldoorlog gooide roet in het eten. Na 1974 werd de rest van de lijn op Duits grondgebied ook gesloten voor personenverkeer, zoals met veel regionale spoorlijnen gebeurde. Sindsdien rijden er alleen goederentreinen.Maar overheden denken tegenwoordig anders over regionale treinverbindingen. Op het deel van Rheine naar Neuenhaus gaan eind dit jaar weer personentreinen rijden. Daarvoor worden de spoorlijnen geschikt gemaakt voor hogere snelheden, stations en haltes opnieuw gebouwd of opgeknapt en moeten overwegen worden beveiligd.De provincie Drenthe, Landkreis Grafschaft Bentheim, gemeenten Emmen en Coevorden én Samtgemeinten Emlichheim, Neuenhaus, Schuttort, Bad Bentheim en Nordhorn werken samen aan een plan voor de spoorlijn