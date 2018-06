Deel dit artikel:











'Spin in het web van De Amer' Jan de Haan overleden Jan de Haan (foto: Harry de Jong)

BEILEN - Muziekprogrammeur van cultuurcafé De Amer Jan de Haan is gisteren op 66-jarige leeftijd overleden in het UMC in Groningen.

De Haan was vijftien jaar actief bij De Amer, gelegen in Amen, die werd opgericht door Ab Sligter en Ineke Scheper. De Haan voegde zich als derde persoon. Na het overlijden van Sligter, werd De Haan een van de bekende gezichten van het muziekpodium.



Nooit meer hetzelfde

Hij was daar een spin in het web, zegt Albert Haar, die tien jaar lang voorzitter was van het café. "Jan was een erg kundige programmeur, een enorme liefhebber en een regelaar tot en met. Een soort van spin in het web", zegt Haar, die De Haan onder meer beschrijft als een betrokken persoon. "En erg positief. Hij dacht altijd in oplossingen. Hij was cruciaal voor De Amer. Die zal nooit meer hetzelfde zijn na dit verlies."



Breed gezichtsveld

Harry de Jong werkte zo'n dertien jaar met De Haan samen. De Jong was tot twee jaar geleden ook muziekprogrammeur. "Ik zag Jan zowel in de Amer als thuis. Dan hadden we het over de muziek, maar ook over allerlei andere zaken. Jan had een breed gezichtsveld."



Op de vraag of hij en De Jong vrienden waren, zegt De Jong: "Dat heb ik hem eens gevraagd, waarop hij zei: we zijn kameraden. Dat betekende zoveel voor me. Jans overlijden voelt nu ook als een amputatie."



Goed met mensen

Net als Haar is De Jong vol lof over de persoon Jan de Haan. "Jan kon ontzettend goed met mensen praten. Vooral als zij een probleem hadden. Eigenlijk was hij een half maatschappelijk werker. Altijd een luisterend oor. Hij voelde het meteen als er iets knelde bij iemand in De Amer en dan ging hij daar graag een gesprek mee aan, waar anderen het misschien snel zouden afkappen."