Deel dit artikel:











Suikerfeest voor jongeren bij Stichting Catch in Angelslo Moslims vieren vandaag met het Suikerfeest het einde van de Ramadan (foto: ANP/Marten van Dijl) In Emmen stonden veel lekkernijen op tafel (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

EMMEN - Veel moslims in Nederland vieren gisteren en vandaag Eid al-Fitr, oftewel het Suikerfeest. Stichting Catch organiseert het feest voor jonge Emmenaren in de wijk Angelslo.

De stichting bestaat drie jaar en zet zich in voor jongeren in Angelslo. Een van de oprichters is Kadir Arslan: "Catch is een vangnet voor jongeren om ze op het rechte pad te houden. De jeugd kan hier altijd terecht om te chillen, gamen, maar ook om vragen te stellen. In totaal zijn er bijna vierhonderd deelnemers."



Lekkernijen

In overleg met de jongeren worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Daarom viert de stichting vandaag het Suikerfeest, met allemaal zoetigheden. Irem staat achter de bar en deelt de hapjes uit: "We hebben verschillende soorten baklava, lokum (Turks fruit), broodjes met fetakaas, maar ook stroopwafels en kokoskoekjes." In de zaal van Catch genieten tientallen jongeren van de lekkernijen.



Ramadan

Het Suikerfeest wordt gevierd als afsluiting van de Ramadan: de vastenmaand waarin moslims tussen zonsopkomst en zonsondergang niet mogen eten en drinken. Met de juiste mindset is het volgens Auriane wel te doen. Younes vindt het soms nog best lastig: "Je mag niks. Geen vieze dingen doen, niet schelden." Atif vult aan: "Om de tijd te rekken ga ik gamen of ga ik hierheen."