Onderduikersmuseum Nieuwlande krijgt maquette van boerderij verzetsheld Johannes Post

NIEUWLANDE - Een maquette van de boerderij van verzetsheld Johannes Post staat vanaf vandaag in het Onderduikersmuseum in Nieuwlande.

drentheindeoorlog.nl

De maquette is gemaakt door Jan Abbing uit Dalen. Na veel speurwerk is het hem gelukt het bouwwerk te maken. Dat was geen gemakkelijke taak, omdat de boerderij in 1948 tot de grond toe afbrandde en er slechts twee foto's van zijn. Met hulp van een van de dochters van Post lukte het de maquette toch te kunnen maken.Johannes Post is een bekende naam in Drenthe. De kazerne in Havelte is bijvoorbeeld naar hem vernoemd. Maar wie was hij precies? Vier vragen over Johannes Post:Johannes Post is een Drentse verzetsheld. Hij wordt in 1906 geboren in Hollandscheveld in een boerengezin. Na de lagere school gaat hij een jaar naar de MULO. Vervolgens gaat Post op het bedrijf van zijn vader aan de slag. In 1929 trouwt Post. Hij verhuist naar Nieuwlande, zet er een boerenbedrijf op en hij houdt zich bezig met de handel in pluimvee, eieren en paarden. In 1935 wordt hij raadslid en wethouder in de gemeente Oosterhesselen.In 1942 raakt Post bij het verzet betrokken. Hij neemt een onderduiker in huis en gaat, samen met broer Marinus, actief op zoek naar onderduikadressen. Johannes Post voegt zich bij verzetsgroepen. Eerst is hij vooral in Drenthe actief, later ook landelijk. Er volgen gewapende overvallen op registratiekantoren.In 1944 wordt Johannes Post gearresteerd. Met een groep probeerde hij een dag eerder een gevangenis binnen te dringen. Hij wilde zijn vriend en onderduiker Jan Wildschut bevrijden, die was opgepakt bij een overval. Post wordt na zijn arrestatie gefusilleerd in de duinen bij Overveen in Bloemendaal. Na de bevrijding wordt Posts lichaam herbegraven op de Erebegraafplaats Bloemendaal.Het verhaal van Johannes Post wordt pas na de oorlog bekend. Dat komt onder meer doordat auteur Anne de Vries een biografie over Post schrijft in 1948. In 1995 komt er nog een biografie uit, dan geschreven door Drs. G.C. Hovingh. Bovendien wordt de kazerne in Havelte in 1964 naar de verzetsheld vernoemd. Ook het Capitulatiemuseum in Rijsoord draagt de naam van Johannes Post. In Zwinderen en Leiden worden bruggen naar hem vernoemd, net als enkele scholen en zo'n dertig Nederlandse straten.