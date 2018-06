Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 17 juni 2018

Soul Return is een band gebouwd rond J.J. Holiday, gitarist van de Imperial Crowns, een van de legendarische groepen van Los Angeles. Op het eerste gezicht ligt het geluid van hun eerste album van de veteranen Kellie Rucker (zang en blues harp), JJ Holiday (gitaar) en Michael Barsimanto (drums en percussie) alias Soul Return en bassist Keith Karman in eerste instantie bij rock, folk en blues en herinnert aan The Grateful Dead, Howlin' Wolf, Jimmie Rodgers of zelfs Janis Joplin. De centrale man in de band, J.J. Holiday, werkt regelmatig samen met Johnny Depp en zijn zus voor hun muziekfilmgezelschap Infinitum Nihil. In het verleden speelde hij met onder meer Bruce Springsteen, Bob Dylan, Buddy Guy en de Franse nationale schat Little Bob.