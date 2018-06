Vechtpartijen hoorden er vroeger bij tijdens de TT-nacht

ASSEN - "Politie te paard en agenten met gummiknuppels hebben vannacht het centrum van Assen schoongeveegd. Voor het eerst in de geschiedenis van de beruchte TT-nacht hebben zich ernstige relletjes voorgedaan." De Nederlandse kranten, waaronder het Algemeen Handelsblad, schrijven zaterdag 24 juni 1967 over de TT-rellen.

Duizenden mensen komen naar de binnenstad van Assen. De avond voor de TT-races is het altijd groot feest in de stad. Maar dit jaar loopt het uit de hand. Dronken jongeren richten vernielingen aan en bekogelen de politie met stenen. Tientallen mensen worden opgepakt.De politie grijpt hard in en voert urenlang charges uit. Niet alleen de relschoppers krijgen klappen. Ook onschuldige voorbijgangers krijgen een tik met de lat. De politie vindt het jammer dat mensen die niets met de rellen te maken hebben, geslagen worden. "Maar we waren tot daden gedwongen en zagen geen kans meer op een andere manier te werk te gaan", zegt politie-inspecteur Van Schaik tegen het Nieuwsblad van het Noorden.Het blijft niet alleen bij dat ene jaar. In 1969 bijvoorbeeld is de TT-nacht 'rumoeriger dan ooit', schrijft de Friese Koerier. Meer dan tachtig jongeren worden opgepakt. De schade loopt in de duizenden guldens. "Assen is zijn TT weer traditioneel begonnen."Assen krijgt maar geen grip op de jaarlijks terugkerende rellen in de stad. Uiteindelijk begrijpt men dat de vechtpartijen vooral door verveling komen. Dus wat doe je dan? Dan zorg je voor vermaak in de stad. Zo komt er een kermis, zijn er skelterraces en komt er zelfs, zij het eenmalig, een stripteaseshow met Duitse vrouwen. Een soort voorloper van het TT Festival, zoals wij dat nu kennen.Het werkt. Vanaf 1973 wordt het rustiger in de stad. Enorme confrontaties met de politie zoals de jaren ervoor, komen er niet meer. "Een echte feestnacht", zegt burgemeester Gerrit Grolleman in het Nieuwsblad van het Noorden. "Je kunt spreken van het doorbreken van de rellenperiode. Het publiek heeft meegeholpen de sfeer goed te houden."