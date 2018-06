School schrapt excursie naar Wildlands: Te duur en onoverzichtelijk

EMMEN/HAREN - Minder diersoorten, duurder en onoverzichtelijker. Het Maartenscollege in Haren zet een streep door een excursie naar Wildlands in Emmen voor het vak biologie.

"Voorheen gingen we naar Emmen, maar de dierentuin daar is ingrijpend veranderd: er zijn minder diersoorten en het is een soort attractiepark geworden. Het is ook duurder en onoverzichtelijker geworden", schrijven de docenten in een brief aan de ouders.De school heeft nu gekozen voor een dierentuin in Leeuwarden. "Deze dierentuin is een stuk overzichtelijker, goedkoper, en er zijn genoeg diersoorten voor alle leerlingen om verspreid over het park hun opdrachten te doen."De excursie hoort bij het onderdeel gedragsleer van het vak biologie. De leerlingen moeten het gedrag van een dier observeren en vastleggen.Attractiepark Wildlands Adventure Zoo opende in 2016 de deuren. Afgelopen jaar leed het een verlies van 1,8 miljoen euro, zo werd gisteren bekend. Er komen minder bezoekers en er zijn - naast het Maartenscollege - meer scholen die voor een alternatief kiezen. Ook het aantal abonnementshouders neemt af.Directeur Frankwin van Beers zegt niet te twijfelen aan het concept waarbij dieren met attracties worden gecombineerd. Uit marktonderzoek zou blijken dat mensen dat aantrekkelijk vinden.