Victor Remouchamps: Met deze pijn valt niet te leven

ASSEN/HOOGEVEEN - "De persoon die ik was, bestaat niet meer. Die is gebroken en niet meer te repareren." Dat zei Victor Remouchamps vanochtend in zijn slachtofferverklaring die hij voorlas in de rechtbank.

Snikkend en met een gesmoorde stem vertelde de Emmenaar wat het verlies van zijn dochter Sharleyne met hem heeft gedaan. Hij eist 100.000 euro schadevergoeding van zijn ex Heleen J., die verdacht wordt van de moord op Sharleyne.In zijn verklaring vertelde hij wat hij meemaakte toen hij het lichaam van zijn 8-jarige dochter drie dagen na haar dood zag. "Het was beter je niet meer te zien, zei de politie. Je was te erg verminkt, maar ik kon de gedachte dat ik je niet meer kon zien niet verkroppen. Ik wilde je daar niet alleen laten in dat mortuarium."Remouchamps zegt dat hij niet op een fatsoenlijke manier afscheid kon nemen van zijn Sharleyne, omdat haar hoofd niet meer toonbaar was vanwege de verwondingen. "Ik heb je nageltjes geknipt en pleisters op je vingertjes gedaan. Dat was mijn afscheid."De nacht van 8 juni 2015 waarin hij te horen kreeg dat Sharleyne van de flat was gevallen, beschreef hij als 'de nacht waarin alles stopte om mij heen. Ik moet nu leven met pijn, maar met deze pijn valt niet te leven.'Zijn verklaring zat vol met verwijten aan zijn ex-vriendin Heleen J. en haar ouders, ondanks dat de rechtbank van tevoren had gewaarschuwd dat hij niet met modder moest gaan gooien. Toen Remouchamps J. 'een monster van ongekende proporties' noemde, greep de voorzitter van de rechtbank in.De ouders van Sharleyne konden na hun relatiebreuk in 2011 niet meer met elkaar door één deur. De verwijten over en weer lopen als een rode draad door het dossier.Heleen J. luisterde rustig naar de verklaring van haar ex, maar bij haar moeder achterin de zaal liepen de emoties hoog op. J. reageerde eerder op de ochtend wel erg emotioneel toen een van de rechters een e-mail voorlas, waarin Remouchamps kort voor de dood van Sharleyne schreef dat zijn dochter zijn leven verwoestte.Advocaat Sébas Diekstra gaf namens de vader ook een toelichting op het bewijs in de zaak. Volgens hem is het bewijs dat J. haar dochter heeft gewurgd en van flat De Arend heeft gegooid 'overweldigend'. Door het maandenlange zwijgen is het leed van Victor vergroot, stelt de advocaat. Hij adviseerde de rechtbank een straf op te leggen die 'de maximale tijdelijke straf in ons land benadert.' De langste celstraf - op levenslang na - is dertig jaar cel."Eigenlijk was dit al een soort requisitoir", reageerde de voorzitter van de rechtbank daarna. Ze doelde erop dat het verhaal van Diekstra sterk leek op een strafeis van het Openbaar Ministerie (OM).De daadwerkelijke eis volgt maandagochtend. Daarna komt advocaat Paul van Jaarsveld namens cliënte Heleen J. met zijn pleidooi.