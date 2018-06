Marketing Drenthe past 'respectloos' promotiefilmpje over Drenthe aan na ophef

ASSEN/HOOGHALEN - Na ophef over het nieuwste landelijke promotiefilmpje van Marketing Drenthe over het Drents erfgoed, is dit aangepast. De wijze waarop voormalig kamp Westerbork in het filmpje werd neergezet, tussen blije vakantievierende mensen, vonden mensen 'respectloos' en 'ongepast'.

Volgens directeur Astrid Crum was het 'beslist niet de bedoeling om mensen te kwetsen'. "We dachten dat we integer hadden gehandeld, maar helaas dus niet voldoende."Vorige week woensdag startte de nieuwe promotiecampagne op de landelijke televisie, waarbij het Drents erfgoed, zoals gevangenismuseum Veenhuizen en Herinneringscentrum Kamp Westerbork worden aangeprezen. Al snel kwamen er klachten, uit vooral de joodse hoek. Zo bekritiseert Herbert Kats, oud-voorzitter van de Stichting Stolpersteine Midden-Drenthe, het filmpje op Facebook.Iemand anders reageert: "Je stapt uit de trein, en gaat lekker in een hangmat schommelen. Dit is geen erfgoed, dit is een inktzwarte bladzijde waar we voorzichtig en met diep respect en afgrijzen mee om moeten gaan."Astrid Crum kreeg reacties binnen bij Marketing Drenthe via de mail en telefoon, maar zag ook kritiek op social media. "Donderdag en vrijdag kwamen de eerste reacties. En dat ging elke dag zo door. De klachten richtten zich op de combinatie van lekker op vakantie in Drenthe, of een dagje erop uit, in combinatie met beelden van de treinwagon en het nationaal monument op Kamp Westerbork. Dat vonden sommigen toch wel een slecht gekozen combinatie, alsof Westerbork een soort attractie is. En de up-tempo muziek die onder het filmpje te horen is, maakte die combinatie er niet beter op."Crum heeft daarop niet meteen besloten het filmpje te verwijderen. "We hebben eerst de boel nog gemonitord, zo van welke klachten zijn er en van wie komen ze." Ook was er contact met het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. "Van tevoren, voordat de campagne los ging, hebben we het nog wel zo goed mogelijk proberen af te stemmen met het Herinneringscentrum, over wat wel en niet kan. Het ligt natuurlijk gevoelig, dat weten wij ook wel. Maar achteraf gezien hebben we dat niet goed ingeschat. Kennelijk was het toch niet integer genoeg gebeurd, maar we hebben er niemand mee willen kwetsen."Volgens Crum is na afgelopen weekend besloten de beelden van voormalig kamp Westerbork uit het promotiefilmpje te halen. "Het is natuurlijk ook erfgoed, maar dan met een beladen geschiedenis. En het waren ook niet heel veel klachten, een paar per dag, maar toch voldoende om ons campagnefilmpje aan te passen."In plaats van beelden van Kamp Westerbork, zijn er nu beelden te zien van de Koloniën en Huize Westerbeek in Frederiksoord. "Westerbork is er nu helemaal uit, maar we verwijzen op onze website wel door naar Drents erfgoed en daar staat Westerbork ook tussen. Wat wel bijzonder is trouwens, dat het Herinneringscentrum Kamp Westerbork de afgelopen dagen de beste bezochte pagina bleek.Directeur Dirk Mulder van Herinneringscentrum Kamp Westerbork noemt de aanpassing 'een verstandige keuze'. Achteraf gezien had hij ook eerst zelf de beelden moeten bekijken, voordat de campagne gelanceerd werd. "Medewerkers bij ons zouden het bekijken, ikzelf had het niet gezien, totdat er klachten binnenkwamen bij ons."Nadat ook Mulder het omstreden filmpje had gezien, begreep hij meteen waarom het gevoelens opriep als 'respectloos' en 'ongepast'. "Je kunt vanwege het verleden Kamp Westerbork niet zomaar op één hoop gooien met al het andere Drentse erfgoed. We zijn natuurlijk wel erfgoed, maar met een zeer beladen verleden. Er zitten ongelooflijk veel gevoelens vast aan deze plek. Dat het kampterrein dan voorbij flitst, tussen lachende vakantie vierende mensen, en een schommelend kind, met vlotte muziek erbij, dat is geen gelukkige match."Mulder heeft ook een les getrokken uit dit voorval. "We wisten dat kamp Westerbork ook in deze landelijke campagne werd meegenomen en dat is natuurlijk mooi, maar we zijn geen attractie. Natuurlijk willen we graag dat mensen hier komen en leren van het verleden. Maar er van tevoren inhoudelijk meer bij betrokken worden, en ook inspraak hebben, dat lijkt me verstandiger."