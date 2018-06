Deel dit artikel:











Gerard Nijboer: Met hardlopen was ik de laatste van de klas Gerard Nijboer (foto: RTV Drenthe) In Moskou wint Nijboer zilver op de Olympische Spelen (foto: RTV Drenthe)

ATLETIEK - "Dankzij een extra training in de week bij de voetbal is m'n conditie in de puberteit met sprongen vooruit gegaan. Dat heeft heel veel teweeg gebracht voor m'n zelfvertrouwen. Het heeft mij ontwikkelt tot wie ik nu ben." Was getekend: marathonloper van weleer: Gerard Nijboer (62) uit Uffelte.

Geschreven door Karin Mulder

Hij is drievoudig Nederlands kampioen op de 25 km en drievoudig Nederlands kampioen op de marathon. Hoewel zijn trainer Arend Karenbeld uit Haren in eerste instantie nog geen vertrouwen in hem had. "Ik herinner me dat hij me in een winterperiode ineens opviel door z'n fysieke kracht en z'n wilskracht. Toen dacht ik: er zit toch meer in dat kereltje van Nijboer dan dat ik in eerste instantie had gedacht."



Uniek Nederlands record: 2.09.01

Nijboer breekt in 1980 definitief door met een overwinning in de marathon van Amsterdam. Hij moet zich plaatsen voor de Spelen en gaat op een schema van 2.14 weg. Uiteindelijk loopt hij een bizar nieuw Nederlands record van 2:09.01. Het is de tweede tijd ooit die in de wereld is gelopen en het record blijft 23 jaar staan.



"Ja, dat was ook een belachelijke tijd. Dat was ook mijn eerste reactie. Ik dacht dat de afstand van het parcours niet klopte. Maar toen kreeg ik te maken met een hele boze race-director. Hij zei dat ze het drie keer met de landmeetkundige dienst hadden nagemeten en dat ik gewoon geweldig had gelopen", lacht Nijboer.



Olympisch zilver Moskou

In totaal wint Nijboer vier keer de marathon van Amsterdam. Zijn grootste succes is zijn zilveren medaille in 1980 op de Olympische Spelen van Moskou. Extra bijzonder omdat hij in Rusland verre van fit is. In een wedstrijd in Guatemala, net voor de Spelen, loopt hij een buikvirus op. Hierdoor valt hij zes kilo af. Maar uiteindelijk hoeft hij in Moskou alleen de Oost-Duitser Waldemar Cierpionski voor te laten gaan.



"Het is misschien allemaal wel te snel gegaan. Eigenlijk ben je nog niet helemaal rijp om die grote prestaties aan te kunnen. De sleet is er te vroeg opgekomen. Dat betekent dat je niet meer maximaal kunt trainen om de top te halen en dat de prestatieboog wordt afgeremd", verklaart Nijboer.



Europees Kampioen Athene

Twee jaar later wordt hij in Athene Europees kampioen na een uiterst rommelige wedstrijd. Op 15 kilometer mist hij een drinkpost en ook op 20 kilometer gaat het mis omdat er mensen voor de verzorgingspost staan. Op 25 kilometer grijpt hij opnieuw mis. "Ik heb dus veel te weinig gedronken. Ik kwam dan ook behoorlijk uitgedroogd te zitten. Het enige wat je kan doen is je vermannen en doorlopen", aldus Nijboer, die tot overmaat van ramp op 37 kilometer ook z'n veter nog moet strikken. "Het was een pijnhoop."



In 1982 wordt hij ook uitgeroepen tot Sportman van het Jaar.



Trainingsschema's voor apps

Na zijn actieve carrière wordt Nijboer bondscoach en coördinator wegatletiek van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Tegenwoordig schrijft hij trainingsschema's voor wandel- en harloopapps om mensen in beweging te krijgen. De topsport speelt nu geen rol meer in zijn leven.