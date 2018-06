Fresenius doet stap richting FNV; stakingen van de baan

EMMER-COMPASCUUM - Gezondheidsbedrijf Fresenius, met onder meer een vestiging in Emmer-Compascuum, heeft een stap richting de FNV gezet in de cao-onderhandelingen. Tot nu toe liepen deze spaak.

De vakbond had Fresenius een ultimatum gesteld voor vandaag. Het bedrijf komt FNV nu deels tegemoet. Zo wordt de tweejarige cao driejarig, staat de loonstijging op 7,2 procent en het sociaal plan wordt verlengd tot 2021.De FNV was van plan om zondag en maandag te starten met stakingen. Die gaan nu niet meer door. Het voorstel wordt voorgelegd aan de leden.Janwillem Compaijen van de FNV: "Ik waardeer deze stap van de werkgever, maar het is nu aan de leden om hier iets van te vinden." Volgens Compaijen zijn de leden erg verdeeld over de situatie bij Fresenius, dus hij verwacht niet zomaar een akkoord.