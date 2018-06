Deel dit artikel:











Ondernemen in Drenthe: Ondernemers Westerbork samen sponsor van FC Emmen 'Ondernemen in Drenthe' komt vandaag vanuit De Compaen in Hoogeveen (foto Edwin van Stenis)

HOOGEVEEN - Drenthe zou zich nog meer dan nu moeten profileren als 'sportieve' fietsprovincie. Een provincie waar je als fietser in de watten wordt gelegd. Dat zegt horecaondernemer Bertus Witteveen uit Westerbork in 'Ondernemen in Drenthe'.

Geschreven door Andries Ophof

Witteveen is één van de initiatiefnemers achter de activiteiten jaren geleden tijdens de start van de Vuelta (Ronde van Spanje) in Assen. "De Vuelta kwam niet door Westerbork. Daar hebben we wat aan gedaan: de route is verlegd. Daaruit is voortgekomen dat we ook startplaats zijn geworden voor de Drentse fietsvierdaagse."



Ontbijt als gastvrij gebaar

Volgens Witteveen onderschatten we in Drenthe wat al die fietsers besteden in de provincie. En om de uitstraling van een fietsprovincie nog meer 'body' te geven, wordt straks het grootste gratis 'gastenontbijt' van Drenthe gehouden in alle startplaatsen van de Drentse fietsvierdaagse. "Daarmee moeten we Nederland in om het fietsen te promoten."



Bertus Witteveen was eigenlijk van plan om voetballer te worden. Hij speelde bij PEC Zwolle, maar uiteindelijk werd hij "te licht bevonden" en rolde per toeval in het horecavak. Voetbal is nog niet uit zijn hart verdwenen. Sterker nog: "We hebben met verschillende horecaondernemers twaalf stoelen gekocht bij FC Emmen. Het is een unieke situatie dat Drenthe meedoet op het hoogste niveau. We hebben de naam dat we de grijze provincie zijn. Voetbal kan dat veranderen. We hebben nu iets waar we best trots op mogen zijn."



Duizenden vacatures in de techniek

Esther van Aarse is sinds deze week projectcoördinator van de stichting Vrienden van Techniek in Hoogeveen. Ondernemers in de techniek werken samen met opleidingen in de stichting om meer jongeren aan een baan te helpen in hun sector. Van Aarse: "Weet dat er als snel zo'n vierduizend vacatures zijn in de techniek. Jongeren denken dat techniek alleen timmeren en lassen is, maar dat is niet zo. ICT is bijvoorbeeld ook techniek."



De stichting wil er in ieder geval voor zorgen dat techniek meer aandacht krijgt en dat nieuwe leerlingen de begeleiding krijgen die ze verdienen. Uiteindelijk moeten daarmee veel vacatures worden ingevuld. Daarvoor is voldoende aanbod in Drenthe.



Hollywood effecten

Thomas Nauw haalt zijn inkomsten uit het maken van films. Samen met zijn broer en nog een partner is hij eigenaar van CFX Squad. Een Engelse naam, want klanten denken volgens de filmmaker dat 'Thomas Nauw Film' te goedkoop klinkt.



Nauw is met zijn bedrijf toe aan een volgende stap. "Wij doen eigenlijk alles, maar zijn wel volwassen geworden. Vroeger speelden we op zolder cameraman. Nu combineren we special effects met normale opnames. We maken bedrijfsfilms, maar dan op een Hollywoodmanier met een verhaal."



Retropop is zo'n voorbeeld. We hebben een verhaal gemaakt voor een zogenaamde 'aftermovie'. Een vader en dochter varen in het jaar 1980 op de Grote Rietplas en zien een lichtbron. Opeens worden ze wakker op het festivalterrein. "We zijn de film nu aan het monteren." Nauw maakt ook in opdracht filmpjes over nieuwe games. Daarvoor zijn ze ook hun eigen YouTubekanaal begonnen. "Wat wij doen is een game combineren met de echte wereld. Er komt een nieuwe game en wij maken er in 3D een filmpje er bij."