De eerste spullen voor het TT Museum zijn binnen

ASSEN - De eerste spullen voor het TT-pop-upmuseum zijn vandaag bij RTV Drenthe binnengebracht. Zo kwamen er onder meer motorpakken, oude circuitbordjes en prachtige foto's binnen.

