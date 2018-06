Auto vliegt van A32, bestuurder raakt gewond [update]

Het is niet bekend hoe het met de wielrenner is (foto: De Vries Media)

DARP - Een automobilist is vanmiddag met zijn wagen van de A32 gevlogen en schoot daarbij op de parallelweg. De bestuurder is daarbij gewond geraakt.

De auto is waarschijnlijk door een klapband de A32 afgeschoten en kwam op de Boekweitenweg, die parallel aan de A32 loopt.Bij het ongeluk vlogen brokstukken van de auto door de lucht. Enkele van die brokstukken raakten een wielrenner die op de Boekweitenweg fietste. Hij liep lichte verwondingen op.Eerder meldde RTV Drenthe nog dat de wielrenner naar het ziekenhuis afgevoerd moest worden, maar die hoefde niet met de ambulance mee. Er kwamen drie ambulances naar de plaats van het ongeluk.In de file die na het ongeluk ontstond is een bestelbus achterop een andere auto gereden. Ook een derde auto raakte bij dat ongeluk betrokken. In de personenauto raakte iemand bekneld.Verkeer dat vanuit Meppel richting Steenwijk wil rijden, moet rekening houden met een forse vertraging. Er staat inmiddels een file van vier kilometer en snelweg is afgesloten.Eerder op de dag vond er ook al een ongeluk plaats op de A32, ter hoogte van Havelte.