Zieke vrouw uren zonder medicijnen bij start asbestsanering in Emmen

EMMEN - Schande spreken ze er van, buurtbewoners in de wijk Emmermeer in Emmen. Een zieke alleenstaande vrouw van 71 heeft gisteren van zeven uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds alleen in haar keuken opgesloten gezeten, terwijl ze niet bij haar medicijnen kon.

“Het is maar net goed afgelopen”, zeggen boze buurtbewoners.De 71-jarige Radmilla Stankovic staat een dag later nog een beetje bleekjes in haar deuropening na te praten met buurtgenoten. De buurt is al een aantal dagen in rep en roer, omdat er bij een flink aantal bewoners onvrede is over de geplande renovatie. De kwestie met Stankovic gooit nog meer olie op het vuur.Medewerkers van een asbestsaneringsbedrijf meldden zich bij de woning van Stankovic om in delen van het huis asbest te verwijderen. De bewoonster mocht gewoon in de keuken blijven wachten, omdat de andere ruimtes waren afgesloten. “Ze hadden gezegd dat het vier uur zou duren. Nou, dat kon ik wel hebben”, vertelt de vrouw.Maar de werkzaamheden bleken veel langer in beslag te nemen dan was aangegeven. “Al die tijd zat mevrouw in de keuken en ze kon ook niet bij haar medicijnen die in de kamer lagen”, vertelt buurtgenoot Maria Prins.Een andere buurtbewoner is uiteindelijk via een raam toch in de kamer gegaan om de medicijnen tegen diabetes voor de bewoonster te pakken. “Ik voelde me steeds zieker worden en achteraf denk ik dat ik wel dood had kunnen gaan”, aldus Stankovic.Buurtbewoners zijn woest. “Ze hadden ook in een lege woning kunnen beginnen om te kijken wat ze tegenkomen en hoe lang het duurt. In plaats daarvan beginnen ze bij een oude, zieke vrouw, die ook nog eens compleet verkeerd wordt voorgelicht”, zegt een kwade man. De buurtbewoners zijn vooral kwaad op woningcorporatie Lefier en aannemer BAM. “We hebben allerlei calamiteitennummers gebeld, maar hulp is er niet gekomen.”De asbestsaneerder heeft volgens buurtbewoners excuus aangeboden en een bloemetje gebracht bij mevrouw Stankovic. De vrouw kan vanaf maandag overdag verblijven in een andere woning in dezelfde buurt, zo is afgesproken.Projectleider Kees de Kamper van het saneringsbedrijf Vlasman erkent dat er tegenslag was bij de werkzaamheden in de woning van mevrouw Stankovic. “In de kruipruimte bleek veel meer asbesthoudend materiaal aanwezig dan bekend was. Daarom duurde het langer. Maar ik was er zelf niet bij, dus ik kan niet precies zeggen wat er fout is gegaan.”Het is volgens De Kamper niet ongebruikelijk dat de bewoner gewoon thuis kan blijven tijdens dit soort werkzaamheden. “We bouwen verschillende compartimenten op, waarbij ruimtes waarin we werken zijn afgesloten.”