Opbouw Zomerzinnen Dwingeloo in volle gang

DWINGELOO - Door heel Dwingeloo gaat morgen het literatuur- en muziekfestival Zomerzinnen van start. In de café's, in de kerk, in een grote tent naast het Koetshuis en op de Brink: "Overal op het festivalterrein is straks iets te doen", zegt organisator Annette Timmer.

Zomerzinnen werd de afgelopen twee jaar in Amen gehouden, maar het evenement barstte uit haar voegen. Dwingeloo was een logische stap. Timmer: "Veel mensen herinneren zich Zomerzinnen uit 2009 nog. Het was prachtig weer, het was druk en we hopen eigenlijk op een herhaling."Liefde en liefdesverdriet, daar gaat het poëziedebuutvan Elfie Tromp over. Zaterdag leest ze voor op het festival. "Ik treed samen met Elke Geurts op. We hebben allebei boeken geschreven over liefdesverdriet en de verwerking daarvan. Daardoor past ons werk heel goed bij elkaar", vertelt Tromp over haar bijdrage aan het festival."Het is de eerste keer dat ik in Drenthe ben. Ik ken de hunebedden wel, maar ik ben heel benieuwd wat er nog meer te doen is", zegt Tromp."Dwingeloo heeft iets met sterren", vertelt Timmer. "ASTRON en CAMRAS zijn zo aardig de telescoop op het Dwingelderveld open te stellen, dus mensen kunnen al voor het festival sterren gaan kijken."Ook op het festival loop je de sterren zo tegen het lijf. Het programma bestaat onder andere uit Tommy Wieringa, Onno Blom, Anne Doornbos en Martine Letterie. Bekijk het hele programma op de website van Zomerzinnen.