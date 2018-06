RE-NET begint met aanleg glasvezel buitengebied Hoogeveen

HOOGEVEEN - Het glasvezelnetwerk in de veendorpen van de gemeente Hoogeveen wordt vanaf vandaag aangelegd. De eerste scheppen gingen vanmiddag de grond in.

RE-NET heeft van de provincie een lening van vier miljoen euro gekregen om het glasvezelnetwerk aan te leggen.Door de glasvezel krijgen de buitengebieden van de dorpen Tiendeveen, Noordscheschut, Hollandscheveld, Nieuw-Moscou, Elim, Nieuweroord en Nieuwlande een snellere internetverbinding. Om de aanleg te kunnen realiseren, moest minimaal vijftig procent van de inwoners van het gebied zich voor glasvezel aanmelden. Dat lukte begin mei.In totaal hebben ruim 1.300 adressen een glasvezelabonnement afgesloten. In totaal kunnen 2.500 huishoudens glasvezel krijgen, mits zij zich aansluiten.De aanleg van de glasvezel is in handen van Van Gelder Telecom. Dat denkt een jaar nodig te hebben voor alle werkzaamheden.